Bergama Bel. 4 - Dardanelspor 2
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BERGAMA BEL. 4 - DARDANELSPOR 2

Bergama Bel. 4 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Bergama Bel. ile Dardanelspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bergama Bel. 4-2 kazandı.

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Bergama Bel. 4 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Bergama Bel. ile Dardanelspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 4-2 kazandı.

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Anıl Özönerli, Ozan Murat Başyılmaz, Erdin Üzer, Emre İşçiler (90' Mehmet Alper), Berk Baran, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Hüseyin Teker, Berkant İstanbul (83' İsmail Palta), Volkan Yılmaz (34' Ulaş Sarı)

Teknik Direktör: Atılay Canel

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Veli Akbulut, Sinan Akgöl, Tahir Türker, Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan, Fatih Bozok (81' Yusuf Bayram), Selim Asal (58' Oğuzhan Bozkurt), Uğur Uğur, Fırat Aras (46' Ahmet Yazar)

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Efe Tanrıverdi, Vedat Hoşnam, Muhammed Sait Emre Alagöz, Burak Özcan

Goller: DK 42: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 55: Ulaş Sarı (Bergama Bel.), DK 62: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 69: Ahmet Yazar (Dardanelspor), DK 74: Anıl Özönerli (Bergama Bel.), DK 84: Ulaş Sarı (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 19: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 69: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 70: Samet Albayrak (Bergama Bel.), DK 80: Hüseyin Teker (Bergama Bel.)

Kırmızı Kart: DK 72: Sinan Akgöl (Dardanelspor)

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