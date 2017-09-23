HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 - OFSPOR 0

Halide Edip Adıvarspor 2 - Ofspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Ofspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-0 kazandı.
Halide Edip Adıvarspor: İnanç Gökçe, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Serkan Yavuz, Furkan Akbulut, Hüseyin Afkan (17' İslam Altunkan), Emre Turan, Ahmet Mert Bayındır (67' Kadir Salih), Seyit Ali Akgül, Uğur Erk, Emre Pınar
Teknik Direktör: Kamil Erdem
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Ofspor: Beycan Kaya, Onur Çakır, Fatih Kaan Arıman, Canberk Özçakır, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Furkan Karabatak (66' Talha Aydemir), Hamdi Dereli (78' Furkan Aydın), Mustafa Emin Birinci (56' Niyazi Çolak), Fatih Aydın
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Önsal, Mehmet Akıncık, Yunus Doğan, Süleyman Soyutürk
Goller: DK 10: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Seyit Ali Akgül (Halide Edip Adıvarspor), DK 29: Onur Çakır (Ofspor), DK 34: Serkan Yavuz (Halide Edip Adıvarspor), DK 42: Hamdi Dereli (Ofspor), DK 45: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 75: Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), DK 75: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 81: İnanç Gökçe (Halide Edip Adıvarspor)
Kırmızı Kart: DK 70: Uğur Erk (Halide Edip Adıvarspor)
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