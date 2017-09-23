İNEGÖLSPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 1

İnegölspor 1 - Etimesgut Bld. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 4. haftasında İnegölspor ile Etimesgut Bld. İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Anıl Şahin, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan (46' Ali Sakal), Kenan Şahin (46' Cihan Yeşilırmak), Barış Sinan Üstün, Enes Ata
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Sabri Turgut, Nuh Aşkın, Fatih Selimhan Solmaz, Erçin Ilgaz, Eser Yayla, Rıdvan Sağlam (80' Caner Yılmaz), Ahmet Kaan Ergün, Mehmet Bektaş (67' Alaettin Batuhan Tur), Mikail Koçak, Yaşar Çetin (90' Gökhan Lale)
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Sancak, Fatih Karatağ, Arif Dilmeç, Fevzi Erdem Akbaş
Goller: DK 58: Eser Yayla (Etimesgut Bld.), DK 79: Raif Demir (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 42: Erçin Ilgaz (Etimesgut Bld.), DK 58: Anıl Şahin (İnegölspor), DK 61: Bilal Özdemir (İnegölspor)
Kırmızı Kart: DK 87: Erçin Ilgaz (Etimesgut Bld.)
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