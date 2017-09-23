MANİSA BŞB.SK 2 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Manisa BŞB.SK 2 - Erzin Belediyespor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Manisa BŞB.SK ile Erzin Belediyespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.
Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Kürşat Aydın, Umut Kaya (69' Olcay Turhan), Berkin Kamil Arslan (62' Alper Akçam), İsmail Köse (61' Kaan Güdü), Ali Öztürk, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Emrah Cülen, Tuncer Baysal (70' Yasir Vardar), Yücel Candemir (62' Sefa Ayberk Yürür), Melih Şencan, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Sefa Aktepe, Şerif Doğan (46' Ulaş Yalçın), Yılmaz Lüle, Ali Ercan
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Hakem: Alpaslan Şen, Emre Aslan, Mustafa Zıvalı, Mehmet Çağatay Lakot
Goller: DK 6: Abdurrahman Emir Alagöz (Manisa BŞB.SK), DK 78: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)
Sarı Kart: DK 45: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)
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