Manisa BŞB.SK 2 - Erzin Belediyespor 0
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MANİSA BŞB.SK 2 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Manisa BŞB.SK 2 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Manisa BŞB.SK ile Erzin Belediyespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 2 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Manisa BŞB.SK ile Erzin Belediyespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Kürşat Aydın, Umut Kaya (69' Olcay Turhan), Berkin Kamil Arslan (62' Alper Akçam), İsmail Köse (61' Kaan Güdü), Ali Öztürk, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Emrah Cülen, Tuncer Baysal (70' Yasir Vardar), Yücel Candemir (62' Sefa Ayberk Yürür), Melih Şencan, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Sefa Aktepe, Şerif Doğan (46' Ulaş Yalçın), Yılmaz Lüle, Ali Ercan

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Alpaslan Şen, Emre Aslan, Mustafa Zıvalı, Mehmet Çağatay Lakot

Goller: DK 6: Abdurrahman Emir Alagöz (Manisa BŞB.SK), DK 78: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kart: DK 45: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)

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