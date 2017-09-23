Çatalca Spor 1 - Kemerspor 2003 3
TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Çatalca Spor ile Kemerspor 2003 Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-1 kazandı.
Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı (76' Buğra Yetkin), Cengizhan Koç, Emre Özer (49' Sinan Ayar), Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Dillioğlu, Eyüpcan Delibalta, Sedat Debreli, Onur Berber (59' Anıl Kılıç), Ufuk Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: Ahmet Özden, Abdurrahman Ayhanoğlu, Birkan Öksüz, Deniz Ataç (87' Fikret Sevilgen), Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan, Atakan Cangöz (65' Doğukan Sinik), Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı (71' Yunus Gündoğdu), Akın Akman, Lokman Erdoğan
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Erhan Gündüz, Engin Uğur
Goller: DK 2: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 32: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 46: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 62: Sedat Debreli (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 2: Doğan Özcan (Çatalca Spor), DK 9: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 15: Onur Berber (Çatalca Spor), DK 29: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 39: Barış Dillioğlu (Çatalca Spor), DK 66: Sinan Ayar (Çatalca Spor), DK 68: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 84: Ahmet Özden (Kemerspor 2003), DK 85: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003)
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