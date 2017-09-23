Z. KÖMÜRSPOR 2 - FETHİYESPOR 1

Z. Kömürspor 2 - Fethiyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Z. Kömürspor ile Fethiyespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör (39' Kamil İçer), Ercan Coşkun, Hasan Küçcük (88' Ertan Koç), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (69' Reşo Akın), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken, Cömert Kandemir
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken, Umut Sözen (69' Metin Sevinç), Ertuğrul Arslan, Ömer Karancı (41' Ömürcan Yıldırımlı), Emrullah Yıldırım (87' Muharrem Efe), Onur Garip, Berat Tosun
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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Hakem: Çağdaş Altay, Segah Tunçkol, Barkın Güdü, Mehmet Türkmen
Goller: DK 35: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 45: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 45: Berat Tosun (Fethiyespor)
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