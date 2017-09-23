Z. Kömürspor 2 - Fethiyespor 1
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Z. KÖMÜRSPOR 2 - FETHİYESPOR 1

Z. Kömürspor 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Z. Kömürspor ile Fethiyespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.

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Z. Kömürspor 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4. haftasında Z. Kömürspor ile Fethiyespor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör (39' Kamil İçer), Ercan Coşkun, Hasan Küçcük (88' Ertan Koç), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (69' Reşo Akın), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken, Cömert Kandemir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken, Umut Sözen (69' Metin Sevinç), Ertuğrul Arslan, Ömer Karancı (41' Ömürcan Yıldırımlı), Emrullah Yıldırım (87' Muharrem Efe), Onur Garip, Berat Tosun

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Çağdaş Altay, Segah Tunçkol, Barkın Güdü, Mehmet Türkmen

Goller: DK 35: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 45: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 45: Berat Tosun (Fethiyespor)

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