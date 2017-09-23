ERBAASPOR 1 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Erbaaspor 1 - 12 Bingölspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 4. haftasında Erbaaspor ile 12 Bingölspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 1-0 kazandı.
Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Eşref Koçak, Soner Gönül, Onur Akdeniz, Serkan Doğan, Tolga Yıldız, Murat Kara, Kudret Kanoğlu, Çetin Turan (59' Yasin Hatipoğlu), Rıdvan Gökçe
Teknik Direktör: Ömer Zengin
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12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz (86' Barış Şaffak), Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, İsmail Baydil, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Sercan Sevinç, Muhammed Burak Çelik, Sefer Sever (77' Gökhan Akıllı)
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Onur Bingöl
Gol: DK 90: Murat Kara (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 4: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor), DK 53: Kudret Kanoğlu (Erbaaspor), DK 66: Berk Kal (Erbaaspor), DK 76: Kadir Kahvecioğlu (12 Bingölspor), DK 89: Gökhan Akıllı (12 Bingölspor)
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