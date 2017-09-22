"6-0 KAYBEDECEĞİMİZ MAÇI 4-3 KAZANDIK"

Trabzonspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Saffet Susic, ''6-0 kaybedeceğimiz maçı 4-3 kazadık'' dedi.

''Vagner tek başına Trabzonspor'u yendi''

''İlk dakikalara iyi başladık ancak 3 golde de bireysel hatalarımız vardı. Maçı çevirebileceğimiz tahmin etmedim. Devre arası oyuncularıma 'daha farklı bir skor çıkmasın burada rezil olmayalım' dedim. Vagner gibi çok büyük bir oyuncumuz var. Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi. 3-0'dan sonra bazı riskler almamız gerektiğini düşündük, ben 1-2 gol atabileceğimiz ya da daha fazla gol yiyeceğimiz düşünüyordum, 10 yılda bir çıkabilecek bir sonuç ilk yarı onlar iyi oynadı ancak 2. yarı biraz rehaveta kapıldılar, bizim de isteğimiz skoru buralara getirdi''