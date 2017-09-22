ALANYA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 önde kapattı. Bordo Mavili takımın golleri 10' Kucka, 21' ve 32' (penaltı) Burak Yılmaz'dan geldi. Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü 45+1'de Vagner Love kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Aytemiz Alanyaspor hızlı başladı ve Akdeniz temsilcisi 55. dakikada Fernandes ile Trabzonspor karşısında farkı 1'e indirdi.

Maçın ikinci yarısında Trabzonspor'da kaleci Esteban yerini genç kaleci Uğurcan Çakır'a bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın 68. dakikada attığı penaltı golüyle Trabzonpor karşısında eşitliği yakaladı.

Nefes kesen maçın 82. dakikasında Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love penaltı için bir kez daha topun başına geçti ve takımını Trabzonspor karşısında 4-3 öne geçiren gole imza attı.

Bu sonuçla 3 puanı cebine koyan Aytemiz Alanyaspor ligde 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Bu sezon 2. mağlubiyetini alan Ersun Yanal yönetimdeki Trabzonspor 8 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL Trabzonspor, karşılaşmanın 10. dakikasında geliştirdiği ilk etkili atakta golü buldu. Olcay Şahan'ın derinleme pasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz topuğuyla şık bir şekilde meşin yuvarlağı Kucka'ya aktardı. Slovak futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Remy'in yanından geçerek filelerle buluştu: 1-0

14. dakikada Nsakala'nın pasında, ceza yayı üzerinde uygun durumdaki Taha Yalçıner'in yerden vuruşunda, top yandan auta gitti.

17. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda yerden seken top direğin yanından auta çıktı.

GOL 21. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında topla ceza alanına hareketlenen Burak Yılmaz, savunmada Welinton Silva'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla kaleci Remy'in solundan filelere gönderdi: 2-0

GOL 31. dakikada sağdan ceza alanına giren Burak Yılmaz, Welinton Silva ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın, hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Burak Yılmaz, kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı kaleci Remy'in sağından filelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

39. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Esteban, sol köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

44. dakikada Durica'nın orta alandan pasında Olcay Şahan'ın bıraktığı top ile Yusuf, ceza alanı içinde kaleci Remy ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

GOL 45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Vagner Love orta alandan aldığı top ile savunmada sadece Durica'yı geçerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Olcay Şahan'ın pasında ceza alanı sol çaprazındaki Sosa'nın şutunda, üst direğe çarparak oyun alanına dönen topu, Abdülkadir Ömür yakın mesafede tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıkarak yan filelere çarptı.

GOL 55. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Maniatis'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Junior Fernandes, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 3-2

63. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı içinden sert şutunda top az farkla üsten auta gitti.

GOL 67. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Junior Fernandes, Durica ile Mas'ın arasında girdiği mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, maçta bu kez Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada Vagner Love, kullandığı yerden penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yollayarak maçta beraberliği sağlayan golü attı: 3-3

GOL 81. dakikada Vagner Love, ceza alanı içinde Pereira tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Vagner Love, penaltı atışında bu kez kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından topu filelere göndererek kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 3-4

88. dakikada Sosa'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira, Durica, Okay Yokuşlu, Mas, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Volkan Şen), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Rodallega), Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama (Dk. 39 Mbilla), Birol Parlak (Dk. 39 Efecan Karaca), Tzavellas, Welinton Silva, Maniatis, Taha Yalçıner, Junior Fernandes (Dk. 85 Fofana), Emre Akbaba, Nsakala, Vagner Love

Goller: Dk. 10 Kucka, Dk. 21 ve Dk. 32 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 45 1, Dk. 68 (penaltıdan), Dk. 82 (penaltıdan) Vagner Love, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 60 Okay Yokuşlu, Dk. 79 Kucka, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Taha Yalçıner (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Tzavellas, Dk. 90 Vagner Love, Dk. 90 1 Remy (Aytemiz Alanyaspor)