Trabzonspor 3 - Alanyaspor 4
Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-3 kazandı.
Trabzonspor: Esteban Alvarado (46' Uğurcan Çakır), Jan Durica, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Emmanuel Mas, Jose Sosa, Juraj Kucka, Yusuf Yazıcı (58' Volkan Şen), Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür (77' Hugo Rodallega)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama (39' Efecan Karaca), Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Birol Parlak (39' Serge Mbilla Etame), Fabrice N'sakala, Giannis Maniatis, Taha Yalçıner, Junior Fernandes (85' Mamadou Fofana), Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 10: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 21: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 32: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 45: Vagner Love (Alanyaspor), DK 55: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 68: Vagner Love (Alanyaspor), DK 82: Vagner Love (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 45: Taha Yalçıner (Alanyaspor), DK 60: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 79: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 81: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 86: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 90: Remy Riou (Alanyaspor), DK 90: Vagner Love (Alanyaspor)
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