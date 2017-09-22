Can ve Deniz Öncü piste çıkıyor
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CAN VE DENİZ ÖNCÜ PİSTE ÇIKIYOR

Can ve Deniz Öncü piste çıkıyor

Motosiklette, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nın son iki yarışı 23-24 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

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Motosiklette, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nın son iki yarışı 23-24 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alcaniz bölgesindeki Aragon Pisti'nde koşulacak son yarışlarda, ikizler Can Öncü ve Deniz Öncü de mücadele edecek.

Kupada 2017 sezonunun 12. ayak yarışı yarın, son mücadelesi ise 24 Eylül Pazar günü yapılacak.

Milli sporculardan Can Öncü son yarışlar öncesinde ilk sıradaki Japon pilot Masaki’nin 15 puan gerisinde bulunuyor. Can, iki yarışta da birincilik için mücadele verecek.

Kupanın son ayak yarışı öncesinde sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1- Kazuki Masaki (Japonya) - 169 puan

2- Can Öncü (Türkiye) - 154

3- Alex Viu (İspanya) - 142

4- Deniz Öncü (Türkiye) - 112

5- Mattias Meggle (Almanya) - 108

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