Beşiktaş, Talisca için gözünü kararttı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ, TALİSCA İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Beşiktaş, Talisca için gözünü kararttı

Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçiyor. Siyah beyazlı yönetim önümüzdeki sezon Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için şartlarını zorlayacak. 

296 Okunma

Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçiyor. Siyah beyazlı yönetim önümüzdeki sezon Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için şartlarını zorlayacak. 

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak için plan yapıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde "Talisca'nın bonservisini almak istiyoruz" sözleri heyecan yarattı.

Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcu için sözleşmede bonservis bedeli olarak belirlenen 20 milyon Avro'yu gözden çıkardı. Yönetim 2 yıl için 5 milyon Avro kira bedeli ödediği Talisca için toplamda 25 milyon Avro ödediği takdirde, bu rakam Türk futbol tarihine de geçecek.

Talisca'nın transferi için kaynak olarak ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirin bir kısmı kullanılacak.

Ayrıca Devler Ligi'nde parlayan oyuncuların da satılarak ekstra bir bütçe oluşturulması hedefleniyor.

Beşiktaş'ın Finansal Fair Play taahhütlerinden de kurtulacak olması yönetimin elini rahatlatıyor.

Bu arada Beşiktaş'ın hedefleri arasında Talisca'nın Avrupa futbol piyasasında değerinin yükselmesiyle birlikte birkaç yıl içinde çok daha yüksek bir rakama satmayı da hedefliyor.

ETİKETLER #Beşiktaş
Kulüpler Birliği'nden Bakan Bak'a ziyaret
Türk futbolunda şike depremi
Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 344. maç
Kocaman ve Güneş 19. kez karşı karşıya
İşte futbolda haftanın programı
Kulüpler Birliğinden Bakan Ağbal'a ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿