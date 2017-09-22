BEŞİKTAŞ, TALİSCA İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçiyor. Siyah beyazlı yönetim önümüzdeki sezon Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için şartlarını zorlayacak.

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak için plan yapıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde "Talisca'nın bonservisini almak istiyoruz" sözleri heyecan yarattı.

Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcu için sözleşmede bonservis bedeli olarak belirlenen 20 milyon Avro'yu gözden çıkardı. Yönetim 2 yıl için 5 milyon Avro kira bedeli ödediği Talisca için toplamda 25 milyon Avro ödediği takdirde, bu rakam Türk futbol tarihine de geçecek.

Talisca'nın transferi için kaynak olarak ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirin bir kısmı kullanılacak.

Ayrıca Devler Ligi'nde parlayan oyuncuların da satılarak ekstra bir bütçe oluşturulması hedefleniyor.

Beşiktaş'ın Finansal Fair Play taahhütlerinden de kurtulacak olması yönetimin elini rahatlatıyor.

Bu arada Beşiktaş'ın hedefleri arasında Talisca'nın Avrupa futbol piyasasında değerinin yükselmesiyle birlikte birkaç yıl içinde çok daha yüksek bir rakama satmayı da hedefliyor.