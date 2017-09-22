FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEKİ DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, iç sahada derbi maç kaybetmemesiyle dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerin rakibiyle taraftarı önünde yaptığı son 13 lig maçında bileği bükülmedi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada maç kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 13 lig maçının 8'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 13 lig maçında 21 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 13 maç

Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 13 lig maçı şöyle:

Tarih Skor 26 Şubat 2006 2-2 19 Kasım 2006 0-0 3 Kasım 2007 2-1 29 Kasım 2008 2-1 18 Nisan 2010 1-0 19 Eylül 2010 1-1 5 Şubat 2011 2-0 29 Nisan 2012 2-1 7 Ekim 2012 3-0 30 Ekim 2013 3-3 22 Mart 2015 1-0 29 Şubat 2016 2-1 3 Aralık 2016 0-0

- Galatasaray'a karşı 18 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatatasaray'a karşı da iç sahada geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 18 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 14 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 28 gol gönderirken, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 18 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 18 lig maçının sonuçları şöyle:

Tarih Skor 5 Mayıs 2001 2-1 16 Şubat 2002 1-0 6 Kasım 2002 6-0 29 Şubat 2004 2-1 22 Mayıs 2005 1-0 22 Nisan 2006 1-0 3 Aralık 2006 2-1 8 Aralık 2007 2-0 9 Kasım 2008 4-1 25 Ekim 2009 3-1 24 Ekim 2011 0-0 17 Mart 2012 2-2 12 Mayıs 2012 0-0 12 Mayıs 2013 2-1 10 Kasım 2013 2-0 8 Mart 2015 1-0 25 Ekim 2015 1-1 20 Kasım 2016 2-0





