Bisiklette yeni başkan Lappartient
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BİSİKLETTE YENİ BAŞKAN LAPPARTİENT

Bisiklette yeni başkan Lappartient

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) yeni başkanı David Lappartient oldu.

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) yeni başkanı David Lappartient oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Norveç'in Bergen kentinde yapılan 186. UCI Genel Kurulu'nda, 45 delegeden 37'sinin oyunu alan Fransız Lappartient, 4 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturan Brian Cookson'dan görevi devraldı.

Fransa Bisiklet Federasyonunun 2009 yılından bu yana başkanlığını yürüten Lappartient, 2013'ten beri UCI'de başkan yardımcılığı yapıyordu.

Lappartient, UCI'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "UCI'ye bağlı ulusal federasyonlara, bugün bana gösterdikleri destekten dolayı minnettarım. Bana verdiğiniz bu büyük sorumluluk için hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Brian Cookson'ı geçen 4 yılda yaptığı çalışmalar için tebrik ederim. Bisiklet sporuna hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 

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