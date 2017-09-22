TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Esteban Alvarado Brown, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Alanyaspor: Birol Parlak, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım