TÜRK FUTBOLUNDA ŞİKE DEPREMİ

Gazişehir Gaziantep, Manisaspor - Şanlıurfaspor maçında 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Gazişehir Gaziantep 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle disipline sevk edildi. Hukuk Müşavirliği'nce 22.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOLKulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü idarecisi NİZAMETTİN KEREMOĞLU'nun 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAH ELYASA SÜME'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.