Federasyon başkanlarından değişiklik talebi
﻿
Site İçi Arama
﻿

FEDERASYON BAŞKANLARINDAN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Federasyon başkanlarından değişiklik talebi

THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Eleme maçları ile aynı ana denk gelmesi nedeniyle Avrupa Ligi yönetiminden program değişikliği yapılması talep edildi.

247 Okunma

Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Rusya ve İspanya'nın basketbol federasyonları, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Eleme maçları ile aynı ana denk gelmesi nedeniyle Avrupa Ligi yönetiminden program değişikliği yapılmasını talep etti.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'ndeki 16 takımın 13'ünün bağlı bulunduğu 6 ülkenin federasyon başkanlarının İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, Avrupa Ligi yönetiminden takvim değişikliği yapılması istendi.

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde kasım ayının son haftası ile Şubat 2018'deki maç takvimi, THY Avrupa Ligi'nin 9. ve 23. haftasının programlarıyla çakışıyor.

Federasyon başkanları, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek oyuncularının milli takımlarında oynayabilmesi için Avrupa Ligi yönetiminden fikstürünü bir kez daha gözden geçirmesi talebinde bulundu.

ETİKETLER
Türk futbolunda şike depremi
İşte futbolda haftanın programı
CBL Ankara'da 3. sezon başlıyor
Halkbank'tan Aris Thessalonikis'e set yok
Dış saha'da dostluk kazandı
Yeni Altındağ Belediyespor'un üst tur keyfi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿