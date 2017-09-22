NEYMAR KONUŞTU, PSG'DE KRİZ BİTTİ!

Paris Saint Germain'de (PSG) kriz tatlıya bağlandı. Neymar ile Cavani arasından yaşanan penaltı ve frikiği kim kullanacak tartışması Brezilyalı futbolcunun özür dilemesi ile noktalandı.

Paris Saint Germain'de Lyon maçı sırasında başlayan kriz aşıldı. Başkent ekibinin 2-0 kazandığı karşılaşmada Neymar ile Edison Cavani arasında penaltı ve frikik vuruşlarını kimin yapacağı tartışması yaşanmıştı.

Soyunma odasına kadar devam eden sorun takım içinde krize sebep olmuştu. İşte o tartışma tatlıya bağlandı.

Fransa'nın L'equippe gazetesinin haberine göre çarşamba günü gerçekleşen takım yemeğinde tüm oyuncular biraraya geldi. Neymar burada yaptığı konuşmada hem Cavani'den hem de diğer takım arkadaşlarından tavrı nedeni ile özür diledi.

Brezilyalı futbolcunun konuşmasını, takım kaptanı Thiago Silva tercüme etti.

Teknik direktör Unai Emery de daha önce "Takımın birinci penaltıcısı Cavani, ikinci de Neymar" açıklamasını yapmıştı.