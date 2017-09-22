TUDOR'UN BURSASPOR PLANI HAZIR

Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un galibiyet planı hazır. Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Igor Tudor, iç sahadaki seriyi deplasmanda da devam ettirmek istiyor. Hırvat teknik adam sırasıyla Bursaspor, Konyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından galibiyet hedefliyor.

Tudor, iç sahada şu ana kadar 6 puan toplayan Bursaspor karşısında futbolcularına uyarılarda bulundu ve duran toplara dikkat etmelerini istedi.

Hırvat çalıştırıcı ayrıca Bursaspor hücumcularının sahada sürekli yer değiştirerek oynadıklarının altını çizdi. Igor Tudor, Bursaspor deplasmanında en önemli silahın rakip savunmaya yapılacak pres olduğunu belirtti.

Hırvat teknik adam, bu konuda Belhanda ve Rodrigues'in Gomis'e yardımcı olmalarını istedi. Martin Linnes'in takımla birlikte çalışmalara başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Feghouli için ise yoğun bir program uygulanıyor. Cezayirli futbolcunun 20 güne kadar tam hazır olacağı ve kilo fazlasından kurtulacağı ifade ediliyor.