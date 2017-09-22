LE GUEN'DEN GOMİS VURGUSU!

Süper Lig'de 24 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Bursaspor'un teknik direktörü Paul Le Guen, rakiplerinin favori gösterilmesine sahada en iyi şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Guen, böyle maçları oynamanın her zaman güzel olduğunu ifade etti.

Maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını belirten Le Guen, ellerinden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacaklarının altını çizdi. Taraftarların desteğine güvendiklerine de dikkati çeken Le Guen, şöyle devam etti:

"Onların desteğine sırtımızı dayayacağız maç boyunca. Stadın kalabalık olacağını düşünüyorum. Zor ama mümkün. Daha önce futbolculuk döneminde Galatasaray'a karşı gol attım. Fantastikti Galatasaray takımına karşı oynamak. Gerçekten iyi bir takım. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bu anlattıklarım geride kaldı. Bugün Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz, diye düşünüyorum."

- "Gomis'e dikkat etmeliyiz"

Le Guen, Galatasaray'ın formda ismi Gomis'e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

"Gomis'in ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Çok iyi ve etkili bir forvet. Ona dikkat etmeliyiz." diyen Le Guen, şöyle konuştu:

"Geçen sezon ekibimle Fransa Ligi üzerinde çok çalıştık. Bütün maçları izledik ve Marsilya'nın da tabii ki maçlarını izledik. Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek."