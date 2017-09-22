KOCAMAN VE GÜNEŞ 19. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Şenol Güneş 19'ncu kez karşı karşıya geliyor. İki teknik adam arasındaki rekabette Kocaman'ın üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi iki takım teknik direktörleri arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Kocaman; Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi.

Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında sahaya rakip olarak çıktılar. İki teknik adam 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşılaştılar.

Bu maçlarda Kocaman'ın çalıştırdığı ekipler 7 galibiyet elde ederken, Güneş'in çalıştırdığı takımlar 6 galibiyette kaldı.

Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'e karşı 7 kez mücadele ederken bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi.

Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan rekabette bu hafta 19'ncu randevuya çıkacaklar.