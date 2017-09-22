CBL ANKARA'DA 3. SEZON BAŞLIYOR

İlk kez 2015-2016 sezonunda düzenlenen CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi 2017-2018 sezonu için çalışmalara başladı.

Düzenlendiği ilk yıl 8 takımla yola çıkan ve geçtiğimiz sezon 17 takımla ikinci yılını tamamlayan CBL Ankara’da üçüncü sezon için çalışmalara start verildi. Geride kalan 2 sezonda olduğu gibi 2017-2018 sezonunda da maçlara TED Üniversitesi-Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Yeni düzenlemelerin yapıldığı Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nun yanı sıra takım sayısının daha da artması durumda TBF Ankara Spor Salonu’nda da maçlar oynanabilecek.

Başvurular Devam Ediyor

Lige katılım için başvurular sürerken, geçtiğimiz sezon mücadele eden 17 takıma yeni kurum ve şirketler dahil olmaya başladı. Katılım işlemleri tamamlanan 4 yeni takımın yanı sıra görüşmeleri süren diğer kurum ve şirketlerin katılımı ile yaklaşık 6 ay sürecek olan yeni sezonun 2017 Kasım ayı ortalarında başlayıp, 2018 Mayıs ayında noktalanması planlanıyor.

CBL Ankara Ailesi Büyüyor

İlk yılında 8, ikinci yılında ise önemli bir artış ile 17 takımla yoluna devam eden CBL Ankara üçüncü sezonuna 20’in üzerinde takımla “Merhaba” demeye hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilkent Holding, Denizbank, Roketsan, TKDK/Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Türk Telekom, Aselsan, Thales, TCDD, TAİ, Yapı ve Kredi Bankası, EnerjiSA, MAN, OYAK, EPDK, SSM gibi Türkiye’nin güçlü markalarına ve kurumlarına Ankara Diş Hekimleri Odası, İnnova, FNSS ve Ortano Elektronik dahil oldu. Bu takımlara ilave olarak görüşmeleri süren yeni kurum ve şirketlerin de katılması bekleniyor.

2015-2016 sezonunda kürsünün ilk basamağında yer alan TC Merkez Bankası finalde Roketsan’ı yenerek CBL Ankara’nın ilk şampiyonu olmuş, geçtiğimiz sezon ise TAI’yi mağlup etmeyi başaran Aselsan mutlu sona ulaşmıştı.

Haziran ayında Çeşme’de yapılan CBL Türkiye finallerinde ise 8 takım arasından İstanbul temsilcisi Odeabank şampiyon, Ankara’yı temsil eden TAİ Türkiye ikincisi, Aselsan ise Türkiye üçüncüsü olmuştu.