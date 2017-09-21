HALKBANK'TAN ARİS THESSALONİKİS'E SET YOK

Halkbank ANKARA: 3 - Aris Thessalonikis: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Koray Yılmazgil
Halkbank ANKARA: Aslıhan, Fulden, Neşve, Daimi, Wilma, Rachel, Eylül (L), Derya, Hande Naz, Ceyda, Simge Yalçın, Simge Korkmaz
Aris Thessalonikis: Alexeov, Karafovidov, Gligopovic, Hudima, Pitta, Cleveland, Kelesidov (L), Chitziov, Govgovsia, Kathariov, Zoidov
Setler: 25-18, 25-18, 25-19
Süre: 69 dakika (21, 23, 25)
Halkbank Uluslararası Voleybol Turnuvası ilk gün ikinci maçında evsahibi Halkbank, Yunanistan’un Aris takımını 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma boyunca rakibine her alanda üstünlük kuran başkentliler, 25-18, 25-18, 25-19’lik set skorlarıyla 3-0’luk galibiyeti buldu ve turnuvaya 3 puanla başladı.
Mavi-Beyazlılar yarın (22 Eylül, Cuma) saat 16:00’da Rusya takımı Zarachie Odintsovo takımı ile puan mücadelesi yapacak.