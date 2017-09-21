Halkbank'tan Aris Thessalonikis'e set yok
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HALKBANK'TAN ARİS THESSALONİKİS'E SET YOK

Halkbank'tan Aris Thessalonikis'e set yok

Halkbank Uluslararası Voleybol Turnuvası ilk gün ikinci maçında evsahibi Halkbank, Yunanistan’un Aris takımını 3-0 mağlup etti.

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Halkbank ANKARA: 3 - Aris Thessalonikis: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Koray Yılmazgil

Halkbank ANKARA: Aslıhan, Fulden, Neşve, Daimi, Wilma, Rachel, Eylül (L), Derya, Hande Naz, Ceyda, Simge Yalçın, Simge Korkmaz

Aris Thessalonikis: Alexeov, Karafovidov, Gligopovic, Hudima, Pitta, Cleveland, Kelesidov (L), Chitziov, Govgovsia, Kathariov, Zoidov

Setler: 25-18, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (21, 23, 25)

Halkbank Uluslararası Voleybol Turnuvası ilk gün ikinci maçında evsahibi Halkbank, Yunanistan’un Aris takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca rakibine her alanda üstünlük kuran başkentliler, 25-18, 25-18, 25-19’lik set skorlarıyla 3-0’luk galibiyeti buldu ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Mavi-Beyazlılar yarın (22 Eylül, Cuma) saat 16:00’da Rusya takımı Zarachie Odintsovo takımı ile puan mücadelesi yapacak.

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