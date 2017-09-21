DIŞ SAHA'DA DOSTLUK KAZANDI

Foto Albümü 30. Ahilik Haftası futbol turnuvası 4 FOTO

30. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Odalar Arası Futbol Turnuvası karşılaşması 19 Mayıs 1 Nolu Dış Saha’da oynandı.

Turkuaz renkli formayla maça başlayan kadronun takım kaptanlığını ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar yaptı. Yeşil beyazlı forma altında sahaya çıkan ekibin takım kaptanlığını ise Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı Erol Gürbüz yaptı.

Karşılaşma öncesi ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu ve ANKESOB Genel Sekreteri Nurettin Erol ile Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, takım kaptanları ve karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim ederek, başarılar diledi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, 30. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında odaların başkan ve yöneticilerinden oluşan iki karma takım arasında düzenledikleri futbol karşılaşmasının birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, iyi ahlak ve insan sevgisini esas alan Ahiliğin ruhuna uygun bir şekilde centilmence geçmesi temennisinde bulundu. Ar, ANKESOB olarak esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak gerçekleştirdikleri mesleki eğitimlerin yanı sıra spor ve sosyal etkinlik projelerine de önem verdiklerini belirterek, "Ahilik Haftası nedeniyle güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sporda dostluk kazansın, hepimiz kazanalım." diye belirtti.

İki takımın göz dolduran mücadelesinde skordan ziyade dostluk ön planda tutuldu. Turkuaz renkli formayla mücadele eden takım maçı kazanırken, aslında kazanan tek şey dostluk oldu.