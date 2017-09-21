Yeni Altındağ Belediyespor'un üst tur keyfi
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YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR'UN ÜST TUR KEYFİ

Yeni Altındağ Belediyespor'un üst tur keyfi

Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepespor’u 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

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Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepespor’u 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Adını bir üst tura yazdıran mavi beyazlılara galibiyeti getiren gol 90. dakikada Hüseyin Korkmaz’dan geldi.

Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabaka kıran kırana geçti. İlk gol 15. dakikada penaltıdan Burhanettin Çakırefe’den gelirken, Hacettepespor  65. dakikada yine penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Hüseyin Korkmaz’ın kaydettiği golle, Yeni Altındağ Belediyespor bir üst tura yükseldi.

Yeni teknik ekibin ilk galibiyeti

Yeni Altındağ Belediyespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Mehmet Akbulut, takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. 

Maçı tribünden izleyen Kulüp Başkanı Ali Şen, Ziraat Türkiye kupasında iyi gittiklerini, bu performansın lige de yansıyacağını umduğunu belirtti. Özellikle bu maçta, futbolcuların çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Ali Şen,  hem futbolcularını hem yeni teknik ekibi tebrik etti.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan da, maçı takip edenler arasındaydı. Kupada 4. tura yükselmenin önemli bir başarı olduğunu dile getiren Cebrail Aslan, takımın 3. lige adapte olmaya çalıştığını, ilerleyen haftalarda takımın ligde de çok daha iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.

 

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