Osmanlıspor'da İrfan Buz dönemi resmen başladı
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OSMANLISPOR'DA İRFAN BUZ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Osmanlıspor'da İrfan Buz dönemi resmen başladı

Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, yeni teknik direktörleri İrfan Buz nezaretinde çalıştı.

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Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, yeni teknik direktörleri İrfan Buz nezaretinde çalıştı.

Osmanlıspor’da İrfan Buz dönemi başladı. Bülent Uygun’un istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İrfan Buz, takımın başında antrenmana çıktı. Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde oyuncularıyla birer birer tokalaştıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika motivasyon içerikli konuşma yaptı.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde ilk antrenmanına çıkan Mor-Sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra topla ısınmaya yönelik pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu. 1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı. 

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