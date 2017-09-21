ANKARAGÜCÜ'NDE 'ULUSAL LİSANS' SEVİNCİ

Ankaragücü, TFF tarafından belirtilen talimatlara uygunluğunu kanıtlayarak 'Ulusal Lisans' almaya hak kazandı. Sarı-Lacivertli ekip, resmi sitesinden bu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, tüm kriterleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonunda Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; kulübümüzün yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceleyerek, kulübümüzün Ulusal Lisans almasının önünde bir engel görmeyerek kulübümüze Ulusal Lisans verildiğini duyurdu."