'FUTBOL MASASI' EKİBİ: "ÇIKIŞ YOLU GEREKİYOR"

Ankaragücü, lideri devirip, yarıştığı arenada önemli bir kulvar açtı. Aynı patlamayı, dipten kurtulamayan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da vakit geçirmeden yapmalı.Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’un savunmaları çok açık veriyor. Geride kalan 5 haftada gol yemeden bitirdikleri 90 dakika olmadı.Teknik Direktör değişimi erken başladı. Başarısız sonuçların ardından, Ümit Özat’tan sonra, Bülent Uygun da takımından ayrıldı.

Özgür Şahiner: Mesut Bakkal’ın gelişi ile birlikte Gençler’in oyun direnci yükseldi ancak saha içinde, ağırlığıyla hem arkadaşlarına hem de teknik adama yardımcı olacak biri gerekiyor.

Eray Görgülü: Sezon başında söyledik. ‘Görünen köy kılavuz istemedi’ ve Bülent Uygun’la yollar ayrıldı. Ne kadar geç kalınmış olsa da, Süper Lig uzun bir yol ve daha çok su götürür.

Deniz Gürel: A.Gücü, Samsunspor’u yenmeli. Aksi takdirde Rize galibiyetin önemi kalmayacağı gibi Kartal’la ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelir.

Fatih Tekeci: 4-1’lik Ç.Rizespor galibiyeti, takımın hararetini aldı. Havası tavan yapan A.Gücü, 3 maçtan 7 puan çıkarırsa, zirve yarışına ortak olur.

SORULAR

1- A.Gücü kritik bir eşiği geçti. Kartal ve oyuncular üzerinden kalkan baskı, takımı yarışa ortak eder mi ?

2- Osmanlıspor yönetimi operasyonda geç mi kaldı. Yeni hoca takımı kısa sürede toparlamak için ne yapabilir ?

3- Fikstürün zorluğuna hakem hataları da eklendi. Bunlar, Gençlerbirliği’nde farklı bir motivasyona dönüşür mü ?

Futbol heyecanında 5. haftayı geride bıraktık, uzun süren galibiyet özlemine TFF 1.Lig temsilcisi Ankaragücü, lider Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-1 yenerek son verdi. Sarı-lacivertli ekip, kaderini belirleyecek zorlu virajı kazasız atlatıp, kendisini toparladı. Süper Lig temsilcileri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ise kayıp hanesine yeni halka ekledi. İşin ilginci ikisi de kaybetmesine rağmen, sıralamada yer değiştirdiler. Ankaragücü çıkışa geçer, iki takım kendine gelip, durumu düzeltebilir mi ? Konuyla ilgili olarak, Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibinin görüşlerini aldık.

Can yakan goller

Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor’a sahasında 4-2 yenilirken, rakip takımın son iki golü, geçen sezon Başkent ekibinde forma giyen Bifouma’dan geldi. Yeni isimler geldikten sonra, Başkent’ten ayrılan Bifouma, bir anlamda kendisine yeteri kadar şans tanımayanlara ders verdi. Göztepe’nin, Gençlerbirliği kalesine giden ikinci golünü de Beştepe alt yapısından yetişen Tayfur Bingöl attı. Milyon Eurolar ödenen yabancılar ortalıkta görünmezken, genç yetenek çalışmasının ve özverisinin karşılığını aldı.

Özgür ŞAHİNER

Seriye ihtiyaç var

1- İSMAİL Kartal’ın, sabır istediği dönem artık bitti. Ankaragücü, Ç.Rize galibiyetiyle birlikte geriden de olsa yarışa yeniden başladı. Ortak olması için bir galibiyet serisine ihtiyaç var. Sarı-lacivertliler, kadro kalitesi ve son maçtaki görüntüsü ile bunu başarabilir. Kartal, İlhan Parlak ısrarı ile oyuncusunu kazanırken hem taraftara hem de diğer futbolculara önemli bir mesaj verdi.

Omurgayı yeniden kurmalı

2- LİGİN 5. haftasındaki değişiklik için geç kalındı mı demek olmaz. Tartışılması gereken, Bülent Uygun’un, Osmanlıspor yönetiminin ilk tercihi olup olmadığı. Transferler onun isteği doğrultusunda yapıldı ise bundan sonraki süreç daha sancılı yürüyebilir. Yeni gelecek teknik direktör kim olursa olsun, öncelikle takımın dağılan omurgasını yeniden kurmalı, küskün isimleri kazanmaya çalışmalı.

Hava boşluğu bulamadı

3- Mesut Bakkal, gittiği takımlarda, ilk maçlarda farkını ortaya koyardı, bu kez olmadı. 2 maçın deplasmanda ve rakiplerin güçlü olması, kendisini de takımı da zorladı. Mücadele gücündeki yükselme, kalite yetersiz kalınca sonuç vermiyor. Gelen yabancılardan doğru düzgün verim alınamazken, takım, fikstürde, nefes alacağı bir hava boşluğu da bulamadı. Şu aşamada en iyi motivasyon galibiyet olur.

Eray Görgülü

Baskıya alışmaları gerek

1- ‘GALİP gelememe’ baskısı ortadan kalksa da A.Gücü üzerindeki ‘zirve’ baskısı sezon sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla A.Gücü’nde futbolcular bu sene, sürekli baskı altında oynamaya alışmalı. Ligde 4’te 4 yapan güçlü Ç.Rizespor karşısında alınan farklı galibiyet, İsmail Kartal açısından da önemliydi. Bu galibiyetle moral bulan ekip, zirveyle puan farkını kapatabilmek için seri galibiyetler almalı.

Osmanlıspor toparlanır

2- LİG başında söylediğimiz gibi ‘Görünen köy kılavuz istemedi’ ve Uygun’la yollar ayrıldı. Ne kadar geç kalınmış olsa da, Süper Lig, daha çok su götürür. Osmanlıspor, Avrupa Kupaları’na katılma hedefi için kısa sürede toparlanma sürecine girebilir. Takım, saha içi ve yedek kulübesinde çok güçlü ayaklara sahip olduğundan bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni teknik direktör, yedek kulübesinden takıma monte edeceği birkaç isimle, çok iyi işler yapabilir.

Motive edecek olan Bakkal

3- G.BİRLİĞİ, lige, evindeki Karabükspor beraberliğiyle başladıktan sonra gerçekten zor bir seriyle devam etti. Konya, F.Bahçe, Trabzonspor ve ardından da bu sezonun yeni takımı olsa da güçlü bir kadroya sahip Göztepe ile oynamak kolay değildi. Bu haftaki rakip ise bir başka güçlü takım, M.Başakşehir. Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını bu maça çok iyi motive etmeli. Gençler, bu maçtan galibiyet çıkartırsa iyi bir seri yakalayabilir.

Deniz GÜREL

Yan toplara devam

1- ANKARAGÜCÜ’nün şampiyonluk adaylarından Çaykur Rize’yi deplasmanda farklı yenmesi çok önemli. Özellikle yan toplarda çok etkiliydi sarı lacivertliler. Doka’nın da önümüzdeki günlerde takımda yer bulmaya başlamasıyla hücumda daha etkili olacaklar. Bu hafta Samsunspor’u kendi evinde yenip üst sıralara tırmanmalılar. Aksi takdirde Rize maçındaki galibiyetin hiç bir önemi kalmayacağı gibi İsmail Kartal’la ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelir.

Dedikodulara kurban etmeyin

2- Ligin başından beri Bülent Uygun ile kan uyuşmazlığı ortadaydı, gidişi sürpriz olmadı. “Geç kalındı demek” doğru olmaz, sonuçta yönetimin de şans vermesi gerekirdi. Şimdi “doğru seçim” zamanı. “Ankaragücü’nü çıkarıp Osmanlıspor’u düşürecekler” tarzı garip dedikodular dolaşmaya başladı. Yönetimin Osmanlı’yı bu dedikodulara kurban etmemek için bir an önce takımı toparlayacak ismi bulup bu kötü gidişe dur demesi lazım.

Yalnızlığa sitem var

3- GENÇLERBİRLİĞi’nde Mesut Bakkal’dan sonra kıpırdanma var. Mücadele ediyorlar ama 2 haftadır bir türlü puan alamıyorlar. Fikstür bahane değil, herkes herkesi yenebiliyor. Bu hafta şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’den en azından bir puan almalılar. Bakkal’ın maç sonu Göztepe taraftarına övgüsü, Gençlerbirliği’nin kendi evindeki ‘yalnızlığına’ da sitem aslında. Gençler’le ilgili bir sempati ortamı yaratılıp, tribünler hareketlenmeli.

FATİH TEKECİ

Galibiyet harareti aldı

1- A.GÜCÜ’nün ilk 4 haftada aldığı kötü sonuçlar, takımda yüksek hararet yapmıştı. Deplasmandaki 4-1’lik Ç.Rizespor galibiyeti, bu harareti aldı. Maç sonrası yudumladıkları çayla derin bir “Oh!” çeken İsmail Kartal ve oyuncularda hüzünlü arabesk havası, yerini Ankara misket’e bıraktı. Takım havası tavan yapan Ankaragücü, 3 maçtan 7 puan çıkarırsa, ancak o zaman zirve yarışına ortak olur.

Kemik kadro ve kontra futbolu

2- OSMANLISPOR şimdi, “Yanlışın neresinden dönersem kârdır” demeli. İyi bir kadrosu var. Yeni hocaya tavsiyem, Bülent Uygun’un son maçta yedek bıraktığı futbolculara şöyle bir göz atması. Karcemarskas, Pinto, Özer, Musa, Umar... Geçen sezonun kemik kadrosundan isimler, bu sezon önce formdan düştü sonra kulübenin yolunu tutu. Yeni hoca kemik kadro kurmalı. Kontra futbolu, Osmanlı’ya yeniden aşılamalı.

Bunlar sadece mazeret

3- GENÇLERBİRLİĞİ için ilk haftadan beri, “Bu sezonun adı, İlhan Cavcav Sezonu. Çıkın oynayın” diyorum. Fikstür, hakem... Kaybedilen puanlar sonrası bunlar sadece mazeret olur. 5 hafta, 2 teknik direktör ve 1 puan. Takım halen lige motive olmuş değil. Mesut Bakkal’ın gaza basması, takımın da vites yükseltmesi şart. Biri eksik kalırsa, Gençlerbirliği birkaç haftaya kalmaz boğulur.