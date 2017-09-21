6. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Eylül Cumartesi:
15.00 Altınordu-Gaziantepspor: Mert Güzenge
21.00 Manisaspor-İstanbulspor: Abdullah Yılmaz
24 Eylül Pazar:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor: Burak Şeker
19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Koray Gençerler
25 Eylül Pazartesi:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş
19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
20.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan