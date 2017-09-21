6. hafta hakemleri açıklandı
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6. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

6. hafta hakemleri açıklandı

 TFF 1. Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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 TFF 1. Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Eylül Cumartesi:

15.00 Altınordu-Gaziantepspor: Mert Güzenge

21.00 Manisaspor-İstanbulspor: Abdullah Yılmaz

24 Eylül Pazar:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor: Burak Şeker

19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Koray Gençerler

25 Eylül Pazartesi:

16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş

19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

20.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
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