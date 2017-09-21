İRFAN BUZ BUGÜN ANTRENMANA ÇIKIYOR...

Teknik direktör Bülent Uygun'un istifasının ardından İrfan Buz ile anlaşan Osmanlıspor'da sabah ve akşamki çalışmayı kulüp antrenörleri yaptırdı.

Akşam saatlerinde Osmanlıspor Batıkent Tesisleri'ne gelen İrfan Buz ve yardımcıları akşam idmanına çıkmadı. Her konuda anlaşmanın sağlandığı belirtilen Buz ve ekibinin herhangi bir aksilik olmaması halinde yarın yapılacak olan çalışmaya çıkması bekleniyor. Henüz imza aşamasına gelinmediği ifade edilen İrfan Buz hakkındaki son durum yarın sabah netleşecek.

BAŞKENT EKİBİ GÜNÜ ÇİFT İDMANLA KAPATTI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam ettirdi. Yardımcı antrenörler nezaretinde yapılan sabah antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7'ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan mor-sarılılar sabah antrenmanını tamamladı.

Akşam antrenmanına da yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.