GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TARAFTARINA ÖZEL JEST

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor – Gençlerbirliği maçındaki tek kişilik gol sevinciyle kendinden sıkça söz ettiren Gençlerbirliği taraftarı Fazlı Nas’ı Gençlerbirliği unutmadı. Gençlerbirliği sosyal medya ekibinin dört kısa video halinde hazırladığı teşekkür videosunda genç taraftara tüm futbolcuların imzaladığı Gençlerbirliği forması hediye edildi.
İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi’nin formayı imzalaması ve formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon’daki taraftar Fazlı Nas’a giderken yolda karşılaşan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam ediyor.
Final ise takım kaptanı Uğur Çiftçi’nin takım adına teşekkür videosunun ardından formanın Fazlı Nas’a ulaşmasıyla yapılıyor.