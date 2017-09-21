Galatasaray Odeabank Fransa'da zirve yaptı
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GALATASARAY ODEABANK FRANSA'DA ZİRVE YAPTI

Galatasaray Odeabank Fransa'da zirve yaptı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'da katıldığı Prostars Turnuvası'nı birinci bitirdi.

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Turnuvadaki ilk maçında Fransız ekibi Cholet Basket'i 75-63 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise bu ülkeden Elan Chalon'a 98-94 mağlup oldu.

Galatasaray Odeabank, organizasyondaki son maçında ise bir başka Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 80-59 kazanan sarı-kırmızılı ekip, turnuvayı birinci tamamladı.

Strasbourg ile oynanan maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Rakeem Christmas 20, Alex Renfroe 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı takım, 19 Eylül Salı günü Cholet Basket ile bir hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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