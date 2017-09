SALCANO KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl 13-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali için Yol ve Dağ Bisikleti tutkunları Kapadokya’da buluşuyor. Güzel Atlar ve Bisikletçiler Diyarı Kapadokya bu yıl yol ve dağ bisikleti disiplinlerinde 5 günde 5 bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapacak.



Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında yer alan etkinlikler ve tarihleri:



1. Bisiklet Köyü Buluşması: 13-16 Eylül - 4 gün süren bisiklet gezileri

2. Dağ Bisikleti Eliminatör yarışı: 15 Eylül - Her seride 4’er bisikletli ile eleme yarışı (lisanslı sporcular)

3. Salcano Kapadokya Etap Yarışı: 15-17 Eylül - UCI uluslararası puanlı müsabaka (lisanslı sporcular)

- 1.Etap: Bireysel Zamana Karşı (XCT)

- 2.Etap: Noktadan Noktaya Yarışı (XCP)

- 3.Etap: Olimpik Dağ Bisikleti Yarışı (XCO)

4. Gran Fondo Kapadokya – Kısa Parkur (41 km): 17 Eylül - Yol Bisikleti Yarışı (amatör sporcular)

5. Gran Fondo Kapadokya – Uzun Parkur (107 km): 17 Eylül - Yol Bisikleti Yarışı (amatör sporcular)



Bisiklet Köyü Buluşması:



7’den 77’e amatör pedalların tekerleğin dönüş hızında Kapadokya’yı keşfe çıktığı bisiklet köyü buluşması, Paşabağ, Üzengi, Kızılırmak ve Ürgüp rotasında eşsiz coğrafyada 4 günde 180km pedal çevirme fırsatı sunuyor. Bisiklet köyünde her yıl olduğu gibi teknik destek, leziz kamp sofraları, akşam eğlenceleriyle renklenen sosyal bir kamp ortamında spor yapmak mümkün.



Salcano Kapadokya Etap Yarışı:



Festival kapsamında uluslararası dağ bisikleti mücadelesi S2 kategorisinde koşulacak olan “Salcano Kapadokya Etap Yarışı”. Uçhisar merkezli olarak üç etaptan oluşan UCI takvimindeki müsabaka; Bireysel zamana karşı (XCT), noktadan noktaya (XCP) ve olimpik dağ bisikleti yarışmalarından oluşuyor (XCO).



Dağ Bisikleti Eleme Yarışı "Eliminatör":



Festivalin ilk mücadelesi Dağ bisikleti eleme yarışı 15 Eylül’de başlayacak. 700 metre uzunluğundaki teknik parkurda her seride aynı anda 4 sporcu start alırken, en hızlı iki sporcu bir üst tura yükseliyor.

Gran Fondo Kapadokya (Kısa ve Uzun Parkur):



2015 yılında Türkiye’de ilk Gran Fondo yarışının düzenlendiği Kapadokya’da, bu yıl 41 ve 107 km uzunluğundaki yeni rotalar amatör yol bisikleti tutkunlarını bekliyor. 17 Eylül’de Kısa (41 km) ve Uzun mesafeli (107 km) iki parkurda düzenlenecek olan "Gran Fondo Kapadokya", Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali’nin kapanış etkinliği.