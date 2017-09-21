FİKRET ORMAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

UEFA yetkililerinin Vodafone Park'a hayran kaldıklarını belirten Fikret Orman, "Geçen yıl Napoli maçında UEFA yetkilileri stadı gezdiler ve her anlamda beğendiler. Yüz üzerinden yüz aldık. Burada bir final oynatmalıyız dediler. Biz de federasyon nezdinde talepte bulunduk. Bugün de güzel haber Servet Yardımcı'dan geldi. Ülkemize hayırlı olsun. Bu stadın izninden bitirilmesine kadar her şeyin da emeğim var. Bu tarz organizasyonların oynanması gurur verici" dedi.

- Hayalim UEFA Kupası

Beşiktaş Başkanı olarak hayalinin UEFA Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Fikret Orman, 'Umarız stadımızda finali biz oynarız. Dünya markası olmak istiyoruz. Çin'e gidişimiz, devre arasında İran'a ve Azerbaycan'a gideceğiz. Önümüzdeki sezon Malezya'ya gideceğiz. Kaale alınan, saygı duyulan bir kulüp olmak hedefimizdi bunu başardık. Şampiyonlar Ligi zor, olmasa da bir UEFA kupası kazanmak hayalim. Azerbaycan'da çok taraftarımız var. İran'da da öyle. Stadı da şeref turu organizasyonla herkese açtık. Turistler, aileler sürekli geliyorlar. Turistler için özel tribün yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

- Beşiktaş'a saygı duyuyorlar

Rakip takımların Beşiktaş'a karşı saygı duyduklarını kaydeden Orman, "İnsanlar müzeyle beraber 3 - 3.5 saat çok hoş zaman geçirebilir. Müze açıldığından bu yana 37 bin ziyaretçi geldi. Vodafone Park'ın yeri ve lokasyonu çok iyi. Turisttik bir yerde. Bu açıdan avantajlıyız. Geçen sene de Avrupa'da iyi bir performans sergiledik. Saygı duyulan bir kulübüz. Maçlar kazanılır kaybedilir ancak rakibe saygı duyulması önemlidir. Rakiplerimiz bize saygı duyuyorlar, çekiniyorlar. Bu bir gerçek. Beşiktaş'ın yükselen trendiyle beraber daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

- Zor gruptayız

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şanslarını da değerlendiren Beşiktaş Başkanı, "Zor bir gruptayız. Leipzig maçı çok zor bir maç. Leipzig'i yenersek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Taraflarımızı Leipzig maçına bekliyorum. Güzel bir şölen olacak. kazanırsak yolun üçte birlik kısmını geride bırakmış olacağız" diyerek görüşlerini belirtti.

Avrupa'da ceza sınırındayız

Avrupa maçlarında Beşiktaş taraftarlarının deplasmana götürülmeyeceğini hatırlatan Orman, "Ceza sınırındayız. O riski almak istemiyoruz. Porto da almadık diğer deplasmanlarda da almayacağız. Taraftarlarımıza çağrım, lütfen maçları evlerinizde seyredin. ya da Vodafone Park'a gelin. 2 sene bu şekilde gideceğiz. Bizim organize ettiğimiz taraftarda bir sorun yaşamıyoruz ancak rakip tribünden bilet alanlarda problemler yaşıyoruz. orada Türk bayrağıyla gelen herkes, Fenerbahçe forması bile giymiş olsa bizim taraftarımız sayılıyor. Büyük konuşmak da istemiyorum. Yarı final - finale çıkarsak o zaman düşünebiliriz." dedi.

- Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa Ligi'nden daha önemli

Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Fikret Orman, "Şampiyonlar Ligi'ni çok önemli görüyorum. UEFA da çok değerli ancak Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir organizasyon. Birkaç tur geçince dünyada sükse yapmış olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme taraftarıyım" sözlerini kullandı.

- Taraftarımız bilet bulamıyor

Türkiye'de maçların izlenmediğinden şikayetçi olan Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ta maç izlemeye alıştı. Türk futbolunda düzelmesi gereken şeyler var. Mesela kendi evimizde bilet bulamıyor taraftarımız. Rakip tribüne 3-5 kişi geliyor. Orası boş kalıyor. Kendi taraftarımıza veremiyoruz. Bu konudan müzdaribiz. Federasyon'un bir takım değişiklikler yapması gerekiyor. Kendi içinde izlenmeyen lig, Avrupa'da hiç izlenmez" dedi.

- Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil

Yabancı sınırlaması konusunu da değerlendiren Fikret Orman, "Oyuncularımızla uzun süreli kontratlar yaptık. Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil. Devre arasında alacağımız oyuncularla bile kontrat yaptık. Bir anda olacak bir şey değil bu. Milli takımın başarılı olmasını isteriz ama kulüp takımlarımız da ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Milli maçlar 2 yılda 4 yılda bir yapılıyor. Ancak kulüpler her yıl Avrupa arenasında. Milli takımın başarısızlığını yabancı sınırına bağlamamak lazım.

Çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını okulda kazandırmalıyız. 5 milyonluk Avrupa ülkesinden binlerce sporcu çıkarken 80 milyonluk ülkeden sporcu çıkaramıyoruz. Altyapı konusunda tesis açıklarımız var. Fulya'da bu olmuyor. Ümraniye'ye taşımamız gerekiyor ama orada da fazla saha yok. 3 büyüklerin takımlarına altyapıdan oyuncu çıkarma sansı çok zor. Yıldız oyuncular önlerinde olduğu sürece forma kapmaları çok zor. Bir kulüp alıp oyuncuları orada değerlendirmeliyiz. Türkiye'de ya da Avrupa'da bir kulüp alacaktık. Ancak birtakım yönetimsel problemlerden ötürü bu sene bunu rafa kaldırdık. Türkiye'de futbol yöneticisi çok fazla çıkmıyor. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bu tarz işleri bizim gibi amatör yöneticiler değil profesyonel yöneticiler yapmalı" dedi.

- Vida'nın gelme ihtimali var

Transfer döneminde Beşiktaş ile ismi bolca anılan Domagoj Vida hakkında da konuşan Fikret Orman, "Vida beğendiğimiz, üst düzey bir oyuncu, gelme ihtimali var. Devre arasında gelecek olan isim Vida mı bilmiyorum, onu zamanı gelince görürsünüz. UEFA ile anlaşmamız sezon sonu sona eriyor. Şu an ne kadar oyuncu satarsak o kadar alabiliyoruz. Birisini satmadan oyuncu alamıyoruz. Herkesin talebi var, herkes transfer istiyor ancak durum bu. Geçen sene kadromuz çok fazla değişti. Çok fazla oyuncu değişti ve şampiyon olmakta zorlandık. Ancak bu sene bakarsanız Porto maçında yeni transfer olarak sadece Pepe vardı. Tüm mevkilerdeki oyuncularımız aynı. Bu sene onun için üzerimize koya koya

ilerlemeliyiz. Takımımızın öz güveni yerinde." sözlerini kullanarak Hırvat defans için olumlu konuştu.

- Aboubakar için uğraştık ancak olmadı

Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca transferleri hakkında da konuşan Fikret Orman, "Aboubakar sevdiğimiz ve değişik tarzda bir oyuncuydu. Uğraştık ancak olmadı. B, C planlarımız da vardı. Biz de onlara yöneldik. Takım tek oyuncuya bağlı değil. Öyle olsa sakatlandığı an takım biter. Talisca'nın son kiralık senesi. Benfica ile de 1 yıl sözleşmesi kalacak. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç temasımız da oldu. UEFA'nın kuralından sonra takım yaşımız yükseldi. Anlaşma sona erdiğinde genç ve ucuz maliyetli, yetenekli isimlere yönelerek ileriye yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

- Cenk'in gitmesini istemedim

Transfer sezonunun son gününde Crystal Palace'dan teklif alan Cenk Tosun'un transfer durumunu değerlendiren Orman, "Talep gelirse değerlendiririz ancak bizim şu an satmak için uğraştığımız bir oyuncumuz yok. Yabancı kuralı belli olduktan sonra oturur konuşuruz. Cenk'e bir teklif vardı ancak ben pek verme taraftarı değildim. Galatasaray da iyi gidiyor, Başakşehir de ancak hep bizim oyuncularla ilgili böyle haberler çıkıyor. Bu durumdan rahatsızım. Beşiktaş güzel bir aile. Bu ailenin bir parçası olmak güzeldir. Oyuncularımıza sadece para değil sevgi, arkadaşlık da veriyoruz. Oyuncularmız ayrılsalar dahi kopamıyorlar buradan. Biz ilk geldiğimizde tam tersiydi herkes gitmek istiyordu

buradan" ifadelerini belirtti.

''2019'da bırakabilirim"

Başkanlık süresinin sona ermesine 2 yıl kaldığını hatırlatan Fikret Orman, "2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol, siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz" diyerek yeniden aday olmayacağının sinyallerini verdi.

Şenol Güneş'le 2 yıl daha

Fikret Orman, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kontratı hakkında da konuşurken, "Şenol hocamızla 2 yıllık kontratımız var. Görev süremin sonuna denk geliyor. Ben aday olmazsam diğer başkan ile çalışmak ister mi bilemediğimden ötürü 2 yıl. Anlamı bu. Bir hafta 3, bir yılda 60 maç yapıyoruz. Şenol hocamız Beşiktaş'a konsantre. Başka işe konsantre olamaz. Yapısı öyle değil. Eğer Milli Takımda da görev alsa hem bize hem hocaya hem de milli takıma bir fayda getirmeyecekti. Biz de Şenol hocamızla beraber böyle bir karar aldık. Onun görüşü de böyleydi. Milli takımımızın kötü gördüğüne bakmayın 2 maçı kazanırsak Dünya Kupası'na gidiyoruz. Acil durumlar dışında oyuncularla çok sık

temas kurmam. Oğuzhan da bu konuların altından tek başına kalkabileceği için ben bir şey yapmadım'' sözlerini kullandı.