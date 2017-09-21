İlk hafta programı açıklandı
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İLK HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

İlk hafta programı açıklandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

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Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23 ve 24 Eylül'de oynanacak 1. hafta maçlarının programı şöyle:

23 Eylül Cumartesi:

14.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent Voleybol)

24 Eylül Pazar:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Başkent Voleybol)

15.00 Arkasspor-Galatasaray (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-Maliye Piyango (Torul Gençlik Spor İl Müdürlüğü İlçe)

17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş (Haldun Alagaş)

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