SON 20 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

La Liga'da sezona en büyül şampiyonluk favorisi olarak başlayan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşıyor.

Dün gece Real Betis'e 1-0 mağlup olan Zinedine Zidane'ın öğrencileri 1995/96 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en kötü iç saha performansını sergiliyor.

İç sahadaki ilk iki maçında Valencia ve Levante ile berabere kalan Real Madrid, Real Betis Betis yenilgisinin ardından ilk 3 maçta 1 puan alabildiği 1995/96 sezonundan sonra iç sahadaki en kötü sezon açılışını yaptı.

O sezon Real Madrid ligi 6'ncı sırada tamamlamış ve Atletico Madrid şampiyonluğa ulaşmıştı.