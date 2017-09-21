Son 20 yılın en kötü başlangıcı
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SON 20 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Son 20 yılın en kötü başlangıcı

La Liga'daki ilk 3 iç saha maçından galibiyet çıkaramayan son 20 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

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La Liga'da sezona en büyül şampiyonluk favorisi olarak başlayan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşıyor.

Dün gece Real Betis'e 1-0 mağlup olan Zinedine Zidane'ın öğrencileri 1995/96 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en kötü iç saha performansını sergiliyor.

İç sahadaki ilk iki maçında Valencia ve Levante ile berabere kalan Real Madrid, Real Betis Betis yenilgisinin ardından ilk 3 maçta 1 puan alabildiği 1995/96 sezonundan sonra iç sahadaki en kötü sezon açılışını yaptı.

O sezon Real Madrid ligi 6'ncı sırada tamamlamış ve Atletico Madrid şampiyonluğa ulaşmıştı.

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