Trabzonspor deplasmanda yenildi
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TRABZONSPOR DEPLASMANDA YENİLDİ

Trabzonspor deplasmanda yenildi

FIBA Avrupa Kupası birinci ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj ekibine 108-98 yenildi.

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FIBA Avrupa Kupası birinci ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj ekibine 108-98 yenildi.

Szolnok bölgesindeki Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 27-22 geride kapatan Trabzonspor, soyunma odasına da 54-51 yenik girdi. İkinci yarının ortalarında hücumda etkili olan bordo-mavililer, üçüncü periyodu 84-79 önde geçse de müsabakadan 108-98 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Szolnoki Olaj'dan 26 sayı atan Kendrick Perry olurken, Trabzonspor adına Sarunas Vasiliauskas ve Osiris Eldridge 23'er sayı üretti.

Birinci ön eleme turu rövanş mücadelesi 27 Eylül'de Trabzon'da oynanacak.

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