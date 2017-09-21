Hacettepe elendi, Altındağ turu geçti...
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HACETTEPE ELENDİ, ALTINDAĞ TURU GEÇTİ...

Hacettepe elendi, Altındağ turu geçti...

2.Lig ekibi Hacettepe 3.Ligde zor günler geçiren Y.Altındağ Belediyespor'a 2-1 yenilerek kupaya 3.Turda veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 başkent ekibi karşı karşıya geldi. 

Hacettepe ile Yeni Altındağ Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada süpriz bir sonuç ortaya çıktı.

2.Lig ekibi Hacettepe 3.Ligde zor günler geçiren Y.Altındağ Belediyespor'a 2-1 yenilerek kupaya 3.Turda veda etti.

Maçın golleri 15.dakikada Burhanettin Çakırefe, 65.dakikada penaltından Soner Dikmen ve 90.dakikada Hüseyin Korkmaz'dan geldi. 

Diğer bir Başkent ekibinin maçında Keçiörengücü turu geçti. Aktepe Stadı'ndaki maçta Keçiörengücü, Silivrispor'u 3-1 yenerek adını 4.tura yazdırdı.

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