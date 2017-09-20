Kupada büyük sürpriz!
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KUPADA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Kupada büyük sürpriz!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Batman Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Süper Lig temsilcisi Göztepe, kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Batman Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Süper Lig temsilcisi Göztepe, kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda 3. turunda Batman Petrolspor büyük bir sürprize imza attı. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe'yi 3-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

Ev sahibi takıma tur biletini getiren golleri 44. dakikada Celal Aras, 65. dakikada Emre Aydın ve 67. dakikada Muhammet Uyanık kaydetti. Konuk Göztepe'nin tek golünü ise 31. dakikada Axel Ngando penaltıdan attı.

3. Lig 1. Grup'ta bu sezon 3 maça çıkan Batman Petrolspor'un henüz galibiyeti bulunmuyordu.
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