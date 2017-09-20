Van Persie'nin yerine Eljif Elmas mı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS MI?

Van Persie'nin yerine Eljif Elmas mı?

Fenerbahçe, FIFA'nın uygunluk belgesi verdiği Eljif Elmas'ı oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını bekliyor.

509 Okunma

Fenerbahçe, FIFA'nın uygunluk belgesi verdiği Eljif Elmas'ı oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını bekliyor.

Fenerbahçe'nin FİFA'ya Eljif Elmas için yaptığı başvurunun ardından gelen olumlu karar umut ışığı oldu. Federasyona 10 Eylül'de bildirilen kadroda genç oyuncunun ismi yer almamıştı.

FİFA'nın genç futbolcunun yaşı konusunda uygunluk kararı vermesinin ardından, futbol federasyonunun nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Transfer talimatının 13'üncü maddesi, Fenerbahçe’nin, FIFA’ya başvurduğu tarih tescil talep tarihi olarak yorumlarsa Elif Elmas'a forma şansı doğacak. Elif, bu kapsamda, kadroya dahil olacak. 

Van Persie'nin yerine Elmas mı?

Ancak bu durumda Fenerbahçe'nin kadrosunda 15 yabancı olacağı için bir futbolcunun dışarıda kalması gerekiyor. Teknik heyetin çok güvendiği Eljif Elmas'ın oynaması durumunda takıma bir türlü katkı sağlayamayan Robin van Persie'nin kadro dışı kalacağı iddia ediliyor.  

ETİKETLER #Fenerbahçe
Şampiyonlar Kupası, İstanbul'a gitti
Süper Lig'den 5 takım PFDK'ye sevk edildi
Kulüpler Birliği toplanıyor
Hollanda'ya Türkiye'den 5 futbolcu
"Biraz zamanla ve şansla Fenerbahçe toparlanacaktır"
Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿