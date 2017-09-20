VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS MI?

Fenerbahçe, FIFA'nın uygunluk belgesi verdiği Eljif Elmas'ı oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını bekliyor.

Fenerbahçe'nin FİFA'ya Eljif Elmas için yaptığı başvurunun ardından gelen olumlu karar umut ışığı oldu. Federasyona 10 Eylül'de bildirilen kadroda genç oyuncunun ismi yer almamıştı.

FİFA'nın genç futbolcunun yaşı konusunda uygunluk kararı vermesinin ardından, futbol federasyonunun nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Transfer talimatının 13'üncü maddesi, Fenerbahçe’nin, FIFA’ya başvurduğu tarih tescil talep tarihi olarak yorumlarsa Elif Elmas'a forma şansı doğacak. Elif, bu kapsamda, kadroya dahil olacak.

Van Persie'nin yerine Elmas mı?

Ancak bu durumda Fenerbahçe'nin kadrosunda 15 yabancı olacağı için bir futbolcunun dışarıda kalması gerekiyor. Teknik heyetin çok güvendiği Eljif Elmas'ın oynaması durumunda takıma bir türlü katkı sağlayamayan Robin van Persie'nin kadro dışı kalacağı iddia ediliyor.