ADRİANO VE NEGREDO'NUN SAĞLIK DURUMLARI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Adriano Correia ve Alvaro Negredo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adriano'nun sol baldır adale zarında mikro yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Karşılaşmada ters pozisyonda düşme sonucu sağ el işaret parmağında çıkık oluşan Negredo'ya soyunma odasında sağlık ekibi tarafında müdahale uygulanarak çıkığın yerine oturtulduğu, futbolcunun antrenman ve maç yapmasında tıbbi bir sakıncanın bulunmadığı kaydedildi.