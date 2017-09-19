Kupada tur atlayan takımlar
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KUPADA TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Kupada tur atlayan takımlar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur mücadelesi başladı. 

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur mücadelesi başladı. 

Şu ana kadar biten maçlarda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle;

Tokatspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor 

Anadolu Bağcılar 0 - 1 Konya Anadolu Selçukspor 

Şanlıurfaspor 1 - 1 Pazarspor (Pen: 5-3)

Diyarbekirspor 0 - 1 İstanbulspor 

Payasspor 1 - 3 Amed Sportif Faaliyetler 

SBS İnşaat Kırklarelispor 1 - 3 Niğde Belediyespor 

Menemen Belediyespor 4 - 2 Darıca Gençlerbirliği 

Muğlaspor 1 - 1 Etimesgut Belediyespor (Pen: 3-4)

Bandırmaspor 0 - 1 Çorum Belediyespor 

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 2 - 3 Gazişehir Gaziantep 

Van Büyükşehir Belediyespor 0 - 1 Kayserispor 

17:00 Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor

19.00 Boluspor-Sinopspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor (Mersin)

NOT: Koyu yazılan takımlar tur atladı.

Kupada 3. tur mücadelesinde, 20 Eylül Çarşamba günü 25, 21 Eylül Perşembe günü de 6 maç yapılacak.

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