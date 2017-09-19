KUPADA TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur mücadelesi başladı.
Şu ana kadar biten maçlarda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle;
Tokatspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor
Anadolu Bağcılar 0 - 1 Konya Anadolu Selçukspor
Şanlıurfaspor 1 - 1 Pazarspor (Pen: 5-3)
Diyarbekirspor 0 - 1 İstanbulspor
Payasspor 1 - 3 Amed Sportif Faaliyetler
SBS İnşaat Kırklarelispor 1 - 3 Niğde Belediyespor
Menemen Belediyespor 4 - 2 Darıca Gençlerbirliği
Muğlaspor 1 - 1 Etimesgut Belediyespor (Pen: 3-4)
Bandırmaspor 0 - 1 Çorum Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor 2 - 3 Gazişehir Gaziantep
Van Büyükşehir Belediyespor 0 - 1 Kayserispor
17:00 Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor
19.00 Boluspor-Sinopspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor (Mersin)
NOT: Koyu yazılan takımlar tur atladı.
Kupada 3. tur mücadelesinde, 20 Eylül Çarşamba günü 25, 21 Eylül Perşembe günü de 6 maç yapılacak.