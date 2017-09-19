"RIZA ÇALIMBAY GÜNDEMİMİZDE"

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Gündüz, geçen hafta istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Bazı isimler üzerinde durduklarını anlatan Gündüz, "Rıza Çalımbay gündemimizde. Çalımbay'ın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Hayırlısıyla olur. Rıza hoca değerli, beyefendi, Türk futbolunu çok iyi bilen bir spor adamı. Ancak henüz bir anlaşma söz konusu değil. İlerleyen süreçte belli olacak. Yeni Malatyaspor için hayırlı olanı yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.