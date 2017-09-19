BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: IGOR KOKOSKOV

Slovenya'nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gelen tarihi başarısının en büyük mimarlarının başında şüphesiz koç Igor Kokoskov geliyor.



Slovenya tarihi adına bir ilke imza atan ve bir yenisine hazırlanan Kokoskov, bireysel olarak ise kariyerinde birçok ilki daha öncesinde yaşamış bir isim.



Geçirdiği trafik kazası ve sakatlıklar nedeniyle basketbolda oyunculuk kariyeri çok erken yaşta sona eren Kokoskov, 24 yaşında başlayan antrenörlük kariyeri ile Yugoslavya basketbol tarihinin bu alandaki en genç ismi olmayı başarmıştı.



Son 17 yılını NBA'de geçiren Sırp antrenör, 2000 yılında Alvin Gentry'nin yardımcısı olarak Los Angeles Clippers teknik ekibine katıldığında Amerikalı olmayan ilk tam zamanlı asistan koç olmuştu.



2003'te Larry Brown'un teknik ekibine katıldı ve bu ekibin bir parçası olarak 2004 yılında Detroit Pistons ile şampiyonluk sevincini yaşadı.



2008'de Phoenix Suns teknik ekibine katıldığında bugünlerin temellerini atmaya başlamıştı. Çünkü dahil olduğu Suns, 2008-09 sezonu öncesi genç Sloven Goran Dragic'i kadrosuna kattı. Steve Nash'in de yer aldığı kadroda Kokoskov, genç Dragic'in gelişiminde önemli rol oynadı. Bugünlerde Goran Dragic milli takım ile en iyi dönemini geçirirken bir başka guard Luka Doncic de Kokoskov yönetiminde seviye atlamış durumda.



Daha sonraları NBA'de Cleveland Cavaliers ve Orlando Magic teknik ekiplerinde görev yapan Kokoskov, 2015 yazından beri Quin Snyder'ın yardımcılarından biri olarak Utah Jazz'da görev alıyor. Utah'ın görüntüsünde Kokoskov'un payı büyük. Çünkü takımın koçu Quin Snyder da CSKA Moskova teknik kadrosunda Avrupa'da yardımcı antrenör olarak görev yaparak deneyim kazanmış bir isim ve Avrupa basketboluna genel anlamda bir yakınlık söz konusu. Takımın bu yazki hamlelerinden Ricky Rubio da Kokoskov etkisiyle farklı bir düzeye çıkma ihtimali taşıyor.



17 yıldır NBA'de sürdürdüğü görevinin yanında Kokoskov, Avrupa'da bir başka efsane ile de çalışma fırsatı yakalamıştı. 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldı.



2008'de baş antrenör olarak Gürcistan'ın başına geçen Kokoskov, 2011'de Gürcistan'ı ilk Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı.



2017'de ise Slovenya Milli Takımı ile birlikte Sırp koç yenilgisiz şekilde Avrupa Şampiyonası'nda finale ulaşmayı başardı ve bu Slovenya basketbol tarihinin en büyük başarısı konumunda. Şimdi hedef tarihlerinin ilk şampiyonluğu ki bu baş antrenör olarak görev yaptığı bir takımda Kokoskov'un da en büyük başarısı olacak.



Sırp koçun uzun kariyerine rağmen henüz 45 yaşında olduğu düşünülürse bugüne kadar elde ettiklerinin yanında çok daha fazlasını da elde edebileceğini söylemek mümkün.