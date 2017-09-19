"FİLENİN SULTANLARI" AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIR

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılmak için yarın maçlarını oynayacağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Hazırlık döneminde Kartepe'de gerçekleştirdiği 5 günlük kampın ardından Almanya'da bu ülkenin milli takımıyla ve Antalya'da Sırbistan'la üçer hazırlık maçı yapan Kadın Milli Takımı, çalışmalarına daha sonra İstanbul'da devam etti.

Milliler, İstanbul'da 17-18 Eylül'de Ukrayna ile yaptığı iki antrenman maçından 3-2 ve 5-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

İstanbul'dan yarın ayrılacak Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçını 23 Eylül'de Rusya ile yapacak. Ay-yıldızlı ekip, ardından Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacak.

Şampiyonada A ve C Grubu'na Bakü, D Grubu'na ise Gence kentleri ev sahipliği yapacak. B Grubu karşılaşmaları ise Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak. Ayrıca play-off, çeyrek final, yarı final, bronz ve altın madalya maçları da Bakü'de yapılacak.

A Milli Takım'ın Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu ve C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

Kadro:

Bahar Toksoy Guidetti, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz.

Program:

23 Eylül Cumartesi:

19.30 Türkiye-Rusya

24 Eylül Pazar:

14.30 Bulgaristan-Türkiye

25 Eylül Pazartesi:

19.30 Türkiye-Ukrayna