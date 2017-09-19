"Toparlanmaya başlayacağız"
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"TOPARLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Toparlanmaya başlayacağız"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı ekibin bundan sonraki süreçte toparlanmaya başlayacağını belirtti.

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Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı ekibin bundan sonraki süreçte toparlanmaya başlayacağını belirtti.

Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, lig öncesi Süper Kupa'yı üst düzey bir futbol ve mücadele ile kazandıklarını kaydetti.

Beşiktaş ile ligde oynan karşılaşmada ise istedikleri sonucu elde edemediklerini hatırlatan Baydar, "Bundan sonraki süreç Atiker Konyaspor açısından çok daha iyi olacak. Üst üste alacağımız iki galibiyet, takımda ve camiamızda moralleri yükseltecek, yeniden lige damga vuran bir ekip olabilmemiz için imkan tanıyacak. Lig uzun bir maraton ve önümüzdeki günlerde Atiker Konyaspor’un neler yapabileceğini, lige nasıl damga vuracağını herkes görecek." ifadelerini kullandı.

Baydar, yeni bir anlayışa ve yenilenen bir takıma sahip olduklarına işaret ederek, şunları aktardı:

"Saha uygulamalarındaki işleyişte bu süreci yaşayan her takımda olduğu gibi bizde de bütünün parçaları henüz tam olarak yerli yerine oturmadı. Ancak takım olma yolunda hızla ilerlediğimizi söylemek mümkün. Yakın gelecekte çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Biraz sabır ve biraz daha aklıselim hareket ederek hedeflerimize hep birlikte omuz omuza vererek ulaşacağız. Fikstür çekimi sonrasında yaptığımız açıklamalarda ilk 5-6 haftanın sıkıntılı geçeceğini söylemiştik. Önümüzde ligde ve Avrupa’da ilk planda oynayacağımız üç maç var ve biz bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak camiamızı sevindirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz."
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