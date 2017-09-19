İSTANBUL'DA KARATE HEYECANI

Dünya karatesinin en prestijli organizasyonu olan Karate 1 A Serisi İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Karate 1 Premier Lig etaplarına ev sahipliği yapan İstanbul'da bu yıl Karate 1 A Serisi organizasyonu gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar 86 ülkeden bin 282 sporcu kayıt yaptırdığı Karate 1 A Serisi, İstanbul'un kayıtlarına "rekor katılımlı organizasyon" olarak geçti. Mini bir dünya şampiyonası havasında geçecek müsabakaların kayıtları, 21 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Sezonun ikinci etabı olacak Karate 1 A Serisi müsabakalarına, 22-23-24 Eylül tarihlerinde, Bayrampaşa'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Karate 1 Premier Lig ve A Serisi hakkında

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Karate 1 Premier Lig, yılda sekiz etap olarak düzenlendi.

Dünya Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılıma sahne olan organizasyon, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul'da da düzenleniyor.

2016 yazında karatenin olimpiyat oyunları programına dahil edilmesinin ardından WKF, 2017 yılı itibariyle Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi olmak üzere organizasyonları ikiye ayırdı.

2018 yılı itibariyle her iki organizasyonun etaplarında elde edilecek başarılar, karatecilerin olimpiyat vizesi alabilmeleri için puanlarına doğrudan etki edecek.

İstanbul Open, 22 Eylül'de

Türk karatesinin en önemli organizasyonları arasına giren Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 22 Eylül Cuma günü düzenlenecek.

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek İstanbul Open'a ümit ve genç kategorisindeki karateciler katılabilecek.