"DAHA LİGİN BİTİMİNE 29 HAFTA VAR"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da kulüp başkanı Erkurt Tutu, "Başarısız olduğu zaman futbolculara, yönetime ve teknik direktöre tepki gösterilmesi normaldir ama bu takıma güvenmemiz lazım. Daha ligin bitimine 29 hafta var" dedi.

Başkan Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde taşların 8'inci haftadan sonra yerine oturacağını söyledi.

Samsunspor'un iyi bir kadroya ve teknik direktöre sahip olduğunu dile getiren Tutu, "Ancak bizim balans ayarını tutturmamız lazım. Eğer o ayarı tutturabilirsek ligin en iyi takımlarından birine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Takımdan beklentinin yüksek olduğunu, alınan kötü sonuçlardan sonra taraftarın tepkisini anladığını aktaran Tutu, "Başarısız olduğu zaman futbolculara, yönetime ve teknik direktöre tepki gösterilmesi normaldir ama bu takıma güvenmemiz lazım. Daha ligin bitimine 29 hafta var. Bu 29 haftada alacağımız sonuçlar bizim yerimizi belli edecek" diye konuştu.

Sürekli başarı elde edilemeyeceğine dikkati çeken Tutu, şöyle devam etti:

"Ligin başında, dönem dönem başarısızlıklar olacaktır. Takımın kalitesine baktığımız zaman, çok iyi bir kadro var ama yeni kurulan bir ekip olduğu için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. Bu süreci atlattığımız zaman sportif başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum ama taraftarla bir bütün olmamız lazım. Bu bütünlüğü sağlayabilirsek takım istenilen hedefi başaracaktır."

"Özalan, 4-1'lik yenilgi sonrası istifa etmek istedi ama..."

Erkurt Tutu, Samsunspor'un herhangi bir sorununun olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki sportif başarı gelmeyince herkesin morali bozuluyor. Bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Teknik direktörümüz 4-1 yenildiğimiz Altınordu maçından sonra duygusal olarak istifa etmek istedi ama bu tür sonuçlardan sonra herkes böyle bir karar alabilir. Biz de kendisi ile görüşerek yolumuza devam etme kararı aldık. Taraftar, futbolcu, yönetim ve teknik heyet bir bütün olabilirsek, bu takım her türlü zorluğu birlikte aşabilir."

Öte yandan Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.