"Bazı sorunlarını çözmeye çalışan bir kulübüz"
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"BAZI SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BİR KULÜBÜZ"

"Bazı sorunlarını çözmeye çalışan bir kulübüz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, göreve gelir gelmez kulüp içerisindeki sıkıntıları çözmeye ve oyunculara güven aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, göreve gelir gelmez kulüp içerisindeki sıkıntıları çözmeye ve oyunculara güven aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Durmaz, geçen hafta yapılan genel kurul sonrası göreve geldiklerini hatırlattı.

Kulübü daha iyi noktalara taşıyabilmek adına göreve talip olduklarını aktaran Durmaz, "Geldiğimizde ödemelerini alamayan, yemek konusunda bile sıkıntı çekilen bir kulüp vardı. Göreve gelir gelmez kulüp içerisindeki sıkıntıları çözmeye, oyuncularımıza güven aşılamaya çalıştık. Takımımız da son oynadığımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Takımın daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Gençlerden kurulu, bazı sorunlarını çözmeye çalışan bir kulübüz. Oyuncularımız onurlarıyla terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Her hafta daha fazla öz güven toplayıp, neler yapabileceğimizin farkına varmak istiyoruz. Bu anlamda hafta sonu Altınordu ile karşılaşacağız. Zorlu bir maç olacak ancak biz yine elimizden gelen mücadeleyi verip puan veya puanlar almaya çalışacağız."

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