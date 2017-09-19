Buz Hokeyi Federasyonundan bir ilk
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BUZ HOKEYİ FEDERASYONUNDAN BİR İLK

Buz Hokeyi Federasyonundan bir ilk

Buz Hokeyi Federasyonu, ilk kez uygulayacağı program kapsamında tekerlekli patenle hokey milli takımı seçmeleri yapacak.

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Buz Hokeyi Federasyonu, ilk kez uygulayacağı program kapsamında tekerlekli patenle hokey milli takımı seçmeleri yapacak.

Federasyon, İzmir, Ankara, Erzurum ve İstanbul'daki seçmeler sonrasında oluşturulacak inline hokey (tekerlekli patenle hokey) milli takımını, 18-25 Ekim tarihlerinde İran'da kampa alacak.

Antrenörler Deniz Atak, Ferhat Saraç, İkram Çintımar'ın yanı sıra İranlı antrenörler Arsalan Aljanimonfared ve Mostafa Asghari'nin de yer alacağı seçmelerin yapılacağı tarihler ve yerler şöyle:

27 Eylül Çarşamba: İzmir (yeri daha sonra ilan edilecek)

29 Eylül Cuma: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

30 Eylül Cumartesi: Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Buz Hokeyi Salonu

1 Ekim Pazar: İstanbul İBB Basketbol Sahası / Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi Yanı 

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